الجزائر ورواندا تؤكدان ضرورة توحيد مواقف الدول الأفريقية نحو شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبى

أكدت الجزائر ورواندا على ضرورة توحيد الصفوف ومواقف الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، تؤسس لشراكة متوازنة وبعيدة المدى مع الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الرواندي بول كاجامي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أعمال النسخة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي والمنعقدة برواندا.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس كاجامي رحب بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح سفارة جزائرية في كيجالي، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التمثيل الدبلوماسي والتنسيق بين الجزائر ورواندا.



وأضاف البيان أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين الجزائر ورواندا وسبل تعزيزها، كما تطرقا إلى المستجدات السياسية والامنية والتنموية في القارة الأفريقية ، وبالخصوص المواضيع التي سيتم طرحها على طاولة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خلال القمة المرتقبة في شهر فبراير المقبل .



وفي سياق الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، الجارية فعالياته في العاصمة كيجالي ، أكد الطرفان على ضرورة توحيد الصفوف وتوحيد مواقف الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، تؤسس لشراكة متوازنة وبعيدة المدى مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، تسجيل 81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 9 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و.903

وذكرت الوزارة في بيان لها: أنها رصدت 4 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و.898

وأشارت الوزارة إلى تماثل 69 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 141 ألفا و264، فيما يتواجد 11 مصابا في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.