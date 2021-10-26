توقعات بغياب الملكة إليزابيث عن قمة المناخ بسبب حالتها الصحية

كشفت الصحافة البريطانية -في تقارير لها- عن أن قصر باكنجهام والأطباء التابعين للقصر الملكي يحاولون بسرعة العمل على أن تشفى الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاماً لتستطيع حضور قمة المناخ (كوب 26) المقرر عقدها في جلاسجو باسكتلندا.



وذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه من المتوقع أن تحضر الملكة وكبار أعضاء العائلة الملكية اجتماع تغير المناخ الأسبوع المقبل، لكن مشاكلها الصحية الأخيرة أثارت مخاوف من ألا تلحق بها.



وفي حديثه لقناة "رويال روتا بودكاست"، قال كريس شيب المحرر الملكي لقناة "آي تي في": "إنها لا تزال تخطط للذهاب إلى كوب 26، والذي يعقد في نهاية الأسبوع المقبل".



وأضاف: "نحن نعلم أن الأمير تشارلز والأمير ويليام سيذهبان إلى هناك، ولكن في الوقت الحالي هذه هي المشاركة المجدولة التالية التي ندركها لها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن تسجيل 39 ألفًا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و773 ألفًا و674 حالة.

وأوضحت الحكومة- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 139 ألفًا و533 حالة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.