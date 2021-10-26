الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شعيب يصدق على التجديد لـ٣٠٨ معلم لسد العجز وتوفير ٧٠ منحة دراسية لأبناء مطروح

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دور مجلس أمناء التربية والتعليم بمطروح والمشاركة في متابعة الارتقاء  بمنظومة التعليم بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الترببة والتعليم والتوافق الدائم والمستمر بهدف تحسين وجودة التعليم لأبناء مطروح، مع عقد لقاء دورى للتشاور و مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بالتعليم والوصول الى أنسب الحلول. 

 

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اجتماع محافظ مطروح 


جاء ذلك خلال اجتماع بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ورؤساء الامناء بمراكز المحافظة وقيادات مديرية التربية والتعليم بمطروح.

 

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اجتماع محافظ مطروح 

وأشار محافظ مطروح إلى جهود المحافظة هذا العام مع دخول ١٤ مدرسة جديدة و٣ مدارس تعليم مجتمعي، وصيانة ورفع كفاءة ٤٠ مدرسة  واستحداث تخصصات جديدة ومتميزة في التعليم الفنى كمدرسة المراعى وتنمية الثروة الحيوانية، ومدرسة للمنسوجات و الصوف، ومكافحة آفات النخيل والزيتون، وتطوير قسم البترول موضحا انه جارى الموافقة على مدرسة لتحلية مياه البحر  والآبار وحصول مطروح على مراكز متقدمة واعتماد ٧ مدارس ضمان جودة. 

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اجتماع محافظ مطروح 

وصدق محافظ مطروح على التجديد السنوى لعدد ٣٠٨ معلم لسد العجز حيث تم توفير ٧٠ منحة  دراسية بالجامعات لابناء مطروح هذا العام، بالإضافة إلي  بحث عدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بتيسير العملية التعليمة منها متابعة تنفيذ واستكمال عدد من المدارس بمدن المحافظة.

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اجتماع محافظ مطروح 

واطمئن محافظ مطروح من مجلس الأمناء على متابعة تسليم الكتب لجميع الطلاب الغير قادرين بجميع المدن بالتوازى مع حصر جميع الطلاب غير القادرين، مشيرا إلى أنه جارى العمل على تقليل الكثافات بالمدارس مع دراسة اقامة مجمع تعليمى بمنطقة الريفية واستغلال مساحة المدرسة الثانوية العسكرية مستقبلا في اقامة مجمع تعليمى، والعمل على تقليل الكثافات بعدد من المدارس خاصة بقري البنجر ومدينة الحمام والضبعة، بالاضافة إلى دراسة إقامة مبنى جديد للادارة التعليمية بالحمام، ومراجعة سكن المعلمين بمدينة السلوم لتحقيق الاستقرار لهم. 

محافظ مطروح التعليم الفنى مجلس الأمناء منظومة التعليم مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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