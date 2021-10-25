الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قنديل: الفصول الأخيرة في رواية «ما لم تروه ريحانة» شهدت امتثال الشخصية للقهر

صورة من المناقشة
صورة من المناقشة

قال الدكتور محمد المنسي قنديل: شهدت الفصول الأخيرة من رواية "ما لم تروه ريحانة" امتثال الشخصية للقهر، وأتذكر ما قاله لنا الدكتور عكاشة في محاضرة للطب النفسي عن الأفكار التي تمارس ضد السجناء، وفيها أن السجين يصرخ من قسوة الضرب ويشكو، فيزيد السجناء للضرب، وحي يحتج على الطعام يرمون له الصراصير، وحين يشكو قذارة المكان يجعلونه قذرا أكثر، فينمو ليه إحساس أن الشكوى تزيد الأمر سوءً.

وأضاف المنسي قنديل خلال فعاليات مناقشة رواية "ما لم تروه ريحانة" للروائي أدهم العبودي بمكتبة البلد: "هذا الأمر مورس بقوة على ريحانة، وهناك في إيران يوجد يوم اسمه "يوم الدم" يجلدون فيه أنفسهم، وهو ما عبر عنه الروائي أدهم العبودي أن السجانة تعاطفت مع ريحانة وحممتها وغيرها، وكل هذا لم يكن يساوي شيئا، كانت بالضبط كأنما هربت من كل الاحتياجات الإنسانية.

وصدرت رواية "ما لم تروه ريحانة" للكاتب أدهم العبودي، عن دار إبييدي للنشر والتوزيع، ووصلت للقائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، والرواية في مجملها ترصد طبيعة المجتمع الإيراني من الداخل وتسلط الضوء على المتغيرات والملابسات التي أدت في النهاية لإعدام فتاة لم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها لأنها فتاة سنية اتهمت بقتل ضابط استخبارات إيراني شيعي، ولم يساندها داخل المجتمع الإيراني، إلا قلة من المؤمنين بحقوق الإنسان وصلاح البراهين.

وتأتي هذه الندوة إحياء لذكرى وفاة مصممة الديكور الإيرانية ريحانة جباري التي تحل اليوم الإثنين، وتدور عنها هذه الرواية.

أدهم العبودي كاتب وروائي وصحفي ومحام مصري، وُلد في السابع عشر من أكتوبر عام 1981 بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 2003، ثم عمل محاميًا بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومستشارا للتحكيم الدولي. 

نشر العديد من أعماله القصصيّة والروائيّة في الصحف والدوريات العربيّة، كما كتب المقالات لعدد من الصحف والمجلات والصحف الإلكترونية المصرية والعربية، ومنها صحيفة الأهرام، وصحيفة الوطن، وصحيفة القاهرة، ومجلة الثقافة الجديدة، ومجلة الإذاعة والتليفزيون، وصحيفة الرافد، ومجلة البحرين الثقافية، وجريدة أخبار الأدب، ومجلة الكلمة، وموقع كتب وكتاب، وموقع بتانة، وجريدة الوفد، وجريدة الدستور.

الدكتور محمد المنسي قنديل الدكتور احمد عكاشة روايةما لم تروه ريحانة دار إبييدي ريحانة جباري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

فرصة.. تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة 2021| الرابط والخطوات

ننشر فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه

مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر محضر ضبط لكمية من السجائر والأدخنة

فخر الأبراج الهوائية.. ماذا يكشف طالع محمد صلاح بعد تألقه مؤخرًا؟

رئيس الجمارك يلتقى رؤساء محاور تطوير المصلحة وأعضاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية

بعد إلغاء مد حالة الطوارئ.. جرائم لن تحال إلى محاكم أمن الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى