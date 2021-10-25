نقل النواب: إلغاء حالة الطوارئ إنجاز جديد للدولة المصرية

ثمن محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن القرار يؤكد قوة الدولة المصرية، ونجاحها في مواجهة التحديات الأمنية التي واجهتها خلال السنوات الماضية من أعمال إرهابية وغيرها.

قال زين الدين إن القرار يؤكد أن الدولة لم تعد في حاجة لإعلان حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل في كافة المخططات التي تستهدف اسقاط الدولة، وهو ما يدل علي وعي المصريين.

وتابع عضو النواب ذلك القرار سيكون له نتائج إيجابية علي البلاد سواء بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو السياحي وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات والمجالات.

ورأى محمد زين الدين عضو مجلس النواب، القرار بأنه إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ويتزامن مع ما تشهده البلاد من تنمية ومشروعات قومية في مختلف القطاعات.