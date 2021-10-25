اللافي: المجلس الرئاسي متمسك بإجراء الانتخابات في ليبيا رغم التحديات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي في ليبيا سيواجه بعض التحديات التي تواجه كل شعوب العالم التي مرت بنفس ظروف ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الاثنين، في ملتقى صناع السلام، الذي عقد بتونس بمشاركة العديد من النخب السياسية، والشخصيات العامة، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي، في كلمة له بالملتقى أن المجلس يعول على الملتقيات النخبوية التي تستخدم الحوار الهادف الهادئ لإدارة اختلافات الرأي، وتعمل على توحيد الرؤى والأهداف لإيجاد الآليات العملية والواقعية لدعم السلطات القائمة في تجاوز خلافاتها وإصدار قرارات متوازنة لانجاز المشاريع الوطنية الكبرى، منوهاً أن هذا الملتقى يلقى الاهتمام والمتابعة من جانب المجلس للاسترشاد بتوصياته في توجيه دفة العملية السياسية.

وأضاف عبد الله اللافي، أن هذا الملتقى يظهر وعي النخب السياسية ومسؤوليتها في متابعة انجاز الاستحقاقات الوطنية التي يعقد شعبنا عليها الآمال لتجاوز المراحل الانتقالية إلى ضفاف الاستقرار، واهم هذه الاستحقاقات بدون شك هي الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي حدد الرابع والعشرين من ديسمبر القادم موعدا لها.

وأشار اللافي إلى أن إنجاز هذا الاستحقاق سيواجه بعض التحديات التي تواجه كل شعوب العالم التي مرت بنفس ظروف ليبيا، وهذا لا يجب أن يضعف عزيمة الليبيين لانجاز هذا الاستحقاق، للوفاء بعهد قطعته السلطة الانتقالية للشعب الليبي لتحقيق التغيير المنشود.

وشدد اللافي على أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي تأكيد من المجلس الرئاسي على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة التي قدم الشعب الليبي التضحيات من أجل الوصل إليه وإنهاء ثقافة احتكار السلطة التي كانت سبباً في انتشار الفساد والمحسوبية وعمقت جذور الجهوية، وتسببت في إضعاف مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون هذا الحوار مؤسساً لحوارات مستقبلية تعالج الأزمات ويقدم الدعم لصانعي القرار لتطوير النموذج السياسي في إدارة ليبيا.