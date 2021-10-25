عمال مصر: إلغاء الطوارئ يؤكد الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة

ثمن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء مدها مجدداً.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتحاد العام، والذي يمثل أكثر من 25 مليون عامل "حجم قوة العمل في مصر"، يرى أن هذا القرار يؤكد على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والذي انعكس بالإيجاب على خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات، والتي يراها العالم أجمع في مشروعات عملاقة توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية ومناخ الاستثمار، وكذلك استراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان، وتحمي العامل من كافة التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال، مؤكداً على أن عمال مصر على العهد في الاستمرار في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

من جانبه، أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها في مصر.

وأكد البدوي أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر، خاصة وأن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على إنشاء صناعات متعددة، وفي أماكن متفرقة داخل مصر.

وشدد على أن توطين الاستثمار الأجنبي داخل مصر سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي تقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف البدوي، أن عمال مصر سيكونوا داعمين للدولة المصرية في بناء اقتصاد جديد من خلال ثورة صناعية يعم من خلالها الخير على الجميع.