الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

قيادي بالوفد يشيد بإلغاء الطوارئ: يجذب فرصًا استثمارية

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

ثمن حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد،عضو المكتب التنفيذي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ اليوم، وذلك بعد سنوات من فرضها، لافتًا إلى أن القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

أضاف قوطة أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق عدد من المكاسب منها جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي يسمح  بمزيد من المشروعات، ويعطي مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية.

ولفتت، في بيان الاثنين، إلى أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية تعزز الاوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بالدور الكبير الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة، في استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما نحن فيها، الآن، من استقرار وتنمية دفعت الدولة ثمنه من أرواح أبطالها من الجيش والشرطة على مدار سنوات.

أشار عضو المكتب التنفيذي للوفد أن الحرب على الارهاب لم تشغل الدولة المصرية يوما عن تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى حيث كانت الدولة تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تبني وتعمر وتبدأ بناء الجمهورية الجديدة، بما في ذلك أرض سيناء التي شهدت العشرات من المشروعات القومية والخدمية.

المهندس حمدي قوطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الصناعة إلغاء حالة الطوارئ القوات المسلحة الشرطة الأوضاع الإقتصادية

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بيوت السويس

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