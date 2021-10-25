حزب «المؤتمر» يرحّب بقرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ

رحّب حزب «المؤتمر» برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء مد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكداً أنه قرار تاريخي يؤكد حرص الرئيس في الجمهورية الجديدة على أن يعيش المواطنين حياة كريمة.

وقال الحزب في بيان إن قرار الرئيس السيسي يوضح أن مصر أصبحت واحة للاستقرار والأمان وهي رسالة للعالم أن مصر نجحت في كبح جماح الإرهاب والتصدي له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.