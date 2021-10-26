وزيرة البيئة: النمو الأخضر الحل الوحيد لاستدامة الحياه على كوكب الأرض

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودورها الهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادم ، خاصة في ظل الظروف التي يعاني فيها العالم من تداعيات العلاقة بين الإنسان والكوكب، حيث أسفرت هذه العلاقة عن تأثيرات على صحة كليهما.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث نقلت وزيرة البيئة إشادة الرئيسي السيسي بالمبادرة، وتمنياته بدوام التوفيق والتقدم للمملكة وشعبها.

يشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي، وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض، وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع.

كما أكدت أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الاخضر، وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.

وأضافت أن مصر تعد من الدول التى لديها توجهًا لإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، مستندةً على العديد من الآليات المؤسسية و التشريعية والتمويلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإساراتيجيات التي تم الانتهاء منها سواء الشاملة مثل رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تأخذ في مضمونها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام ٢٠٣٥، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون والتي تم الانتهاء منها، كما تم الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.

وأوضحت «فؤاد»، أنه تم الإنتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى ٢٠٥٠؛ نظرًا لإدراكنا لأهمية النظر والاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وسوف يتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ٢٦ للتغيرات المناخية في جلاسكو، حيث تضم مجالات كلًا من التخفيف والتكيف.

وأضافت وزير البيئة، أن الاستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة المصرية في ظل جائحة كورونا بتخضير موازنه الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرةً إلى نه سوف نصل في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٦٩١ مشروعًا أخضرًا، ونأمل أن نصل إلى أن تكون ٣٠% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.