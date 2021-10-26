ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021

صعدت أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر تحديث يومي

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 895 جنيهًا، مقابل 886 جنيهًا أمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 784 جنيهًا، مقابل 775 جنيهًا بالأمس غير شامل الضريبة، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 672 جنيهًا، مقابل 664 جنيها بالأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب



فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6272 جنيهًا، مقابل 6200 جنيه بالأمس.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 895 ألف جنيه اليوم ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا، حيث وصل سعر الأوقية إلى 27745 جنيهًا مقابل 27466 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

والأسبوع الماضي، اتجه الذهب، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.