استدعاء جعجع شاهدًا فى تحقيقات أحداث الطيونة

أرسلت جهات التحقيق طلب استدعاء لسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إليه كشاهد في أحداث الطيونة الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة 32 آخرين.

واعتبر حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، أن الاستدعاء فصل جديد من فصول استهداف القوات ورئيسها.

وشدد حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع على حرص حزب القوات ورئيسه على أن تشمل التحقيقات جميع الأطراف لا طرفًا واحدًا.

وتم لصق دعوة الحضور على باب مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية بمعراب والتي تضمنت طلب حضور جعجع في التاسعة، صباح بعد غد الأربعاء، إلى مديرية المخابرات بوزارة الدفاع في اليرزة للسماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة- الشياح- عين الرمانة، وذلك بصفته مستمع إليه (شاهد).