الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة القاهرة فى الدوحة تنظم لقاء لوزير القوى العاملة مع الجالية المصرية

لقاء وزير القوى العاملة
لقاء وزير القوى العاملة مع الجالية المصرية في قطر

نظمت سفارة مصر فى الدوحة، اليوم، لقاءً لوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان مع عدد من أعضاء الجالية المصرية فى قطر، وذلك على هامش زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المشارك فى اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتي عُقدت يومي أمس الأحد، واليوم الاثنين.

وقال عمر الشربيني سفير مصر في قطر، إن سعفان تطرق خلال اللقاء إلى جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع السفارات المصرية ومكاتب التمثيل العمالي لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في الخارج.

لقاء وزير القوى العاملة مع الجالية المصرية في الدوحة 

وأشار إلى عدد من المقترحات التي يجري العمل على تنفيذها حاليًا لتعزيز التواصل مع أبناء مصر من العاملين فى الخارج، وكذلك خطط الوزارة للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني وإثقال المهارات للعمالة الفنية، مؤكدًا الأولوية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات المصرية بالخارج.

وتم خلال اللقاء الإجابة على عدد من الاستفسارات التي طرحها المشاركون، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع تبعات جائحة كورونا وما فرضته من تحديات أضرت بأوضاع العمالة بشكل عام.

الجالية المصرية مصر سفارة مصر الدوحة قطر وزير القوى العاملة

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وائل لطفي

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