«إن كبر ابنك».. حكاية جديدة من «زى القمر 2» تناقش سلطة الأسرة

حققت حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وتدور الأحداث حول مرأة مطلقة، أم لشاب عشرينى يعيش فى ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هى مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها.

كما ترى الأم أن حديث ابنها عن اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا ما هو إلا اعتراض على الطعام الذى تطبخه له، وفى المقابل يرى الابن أن عليه الابتعاد عن الطعام المصرى الدسم، وممارسة الرياضة.

وتناقش الحكاية مشكلة اجتماعية صعبة، وهى سلطة العائلة على الأبناء، المتمثلة فى الأم التى انفصلت عن الأب وكرست حياتها لرعاية ابنها، الذى يشعر بحصار شديد.

وتقرر الأم الزواج من رجل خمسينى أرمل، ما يزيد المشكلات بينها وبين الابن، فالولد يشعر بالغيرة على أمه، وفى المقابل تصر الوالدة على الزواج من هذا الرجل، الذى جعلها تشعر بأنها أنثى مجددًا بعد سنوات من التضحية لتربية الابن.

وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل تعرض إلى مشكلات اجتماعية كثيرة، ففى حكاية «عقبال عوضك»، من بطولة النجمة مى كساب، جرى التطرق إلى مشكلة تأخر سن زواج الفتيات، والتنمر الذى يتعرضن له.