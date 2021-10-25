«الهلال الأحمر»: قوافل ورعاية صحية للمهاجرين والمصريين الأولى بالرعاية

أعلنت الهلال الأحمر المصري، برئاسة نيفين القباج، اليوم، أنه في إطار تنفيذ مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، تم توفير قوافل لتخصصات الباطنة- نساء وتوليد، أطفال والعظام بجانب خدمات التحاليل الطبية وصرف العلاج المجاني للمستفيدين، حيث لعبت القوافل الطبية دورًا أساسيًا في تغيير نمط حياتهم لمستوي صحي افضل.

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري أعماله تمتد إفريقيًا وعربيًا، ولا تتوقف على المستوى المحلي فقط، لأنه أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرًا.

وأوضحت، في تصريحات، أن الجمعية تعمل على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف الأنحاء، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.