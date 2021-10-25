الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة الصومالي يطلب دعم مصري لإنشاء سدود حصاد الأمطار

وزيرا الرى بمصر والصومال
وزيرا الرى بمصر والصومال

استمرت فعاليات اليوم الثاني لإسبوع القاهرة الرابع للمياه، الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص» بحضور عدد كبير من الوزارء العرب والأفارفة والخبراء المعنيين بملف المياه والتغيرات المناخية. 

والتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، الذي استعرض الموقف المائي بدولة الصومال وما تعانيه من ضعف لكميات الأمطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

كما أنه في ضوء افتقاد الصومال لسدود حصاد مياه الأمطار، فقد طلب الوزير الصومالي توفير دعم مصري لبلاده في مجال إنشاء سدود حصاد الأمطار وتطوير نظم الري في ظل محدودية الموارد المائية.

وأشار إلى مشاركة العديد من المتدربين الصوماليين في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب والموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه التابعين للوزارة، معربا عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلا لدعم القدرات البشرية بقطاع المياه بدولة الصومال.

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