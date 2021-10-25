منسقة الأمم المتحدة: قلقون من تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية إرهابية

أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، عن قلقها بشأن التصنيف الإسرائيلي لـ 6 منظمات بالمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأنها إرهابية.

وقالت هاستينغر في بيان لها، مساء اليوم، "يساورني القلق بشأن التصنيف الذي وضعته إسرائيل مؤخرًا لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها، التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".

وتابعت المنسقة الأممية “لمعالجة هذه المشكلة، فأنا على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لأعرف المزيد عن هذه المزاعم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية إرهابية، أنه قرار متطرف واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحد من مسيرته النضالية في سبيل التحرر، حتى على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى في سجون الظلم الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد اليوم، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لبحث الخطوات والإجراءات السياسية والقانونية والجماهيرية الواجب اتباعها حول قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية منظمات إرهابية.

وشدد المجتمعون على أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل ليس بالجديد، حيث تتعمد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، حيث استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها واغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.