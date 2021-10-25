الإثنين 25 أكتوبر 2021
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سياسي

«الغد»: الوعي حائط الصد الرئيسي أمام محاولات ضرب استقرار الوطن

حسن الصادق نائب رئيس
حسن الصادق نائب رئيس حزب الغد

قال حسن الصادق، نائب رئيس حزب الغد، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية تؤكد أن قضية الوعي تُمثل أحد القضايا المهمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الأخيرة باعتبارها قضية أمن قومي تمس المواطن والدولة، موضحًا أن وعي المواطن وإدراكه بجميع التحديات التي تواجه الدولة في سعيها للاستقرار والتنمية يعتبر صمام الأمان لمشاركته الفعالة لمواجهة هذه التحديات، وحائط الصد الرئيسي أمام أي محاولات من دول ومؤسسات ومنصات إعلامية معادية تسعى لهز وضرب الاستقرار في الوطن.

أضاف الصادق، في بيان الاثنين، أن هناك تحديات جمة تواجه الدولة المصرية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تعمل عليها القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي عبر دعم قدرة الموازنة العامة للدولة في مواجهة متطلبات التنمية والنهوض بحياة المواطنين، الأمر الذي يتطلب وعيًا جماهيريًا بما تقوم به الدولة في مجالات التنمية في ظل موارد محدودة ومتطلبات كبيرة.

أوضح نائب رئيس حزب الغد أن اهتمام الرئيس السيسي بقضية الوعي تحديدا والحديث عنها بشكل مُكثف يبرز أهميتها وخطورتها على المجتمعات، حيث أن وعي الفرد هو المحرك الأساسي له، وهو الذي يجعله قادرًا على استيعاب نتيجة سلوكياته وتحديد إذا كان مردودها إيجابي أو سلبي.

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه أى دولة تقوم بالبناء سواء أن كان هذا متمثلا في بناء المرافق أو العقول، موضحًا أن قضية الوعى من الركائز الأساسية التي يجب أن تستمر من أجل نقل الصورة بشكل واضح وصحيح.

أكد أن قضية الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة وليس لمؤسسات الدولة فقط؛ موضحًا أن الإعلام يضطلع بالدور الأكبر في هذه القضية؛ لأنه يتملك من الأدوات والوسائل التي تؤهله في رفع الوعي لدى المواطنين وتبصيرهم بأبعادها الهدامة.

حزب الغد الدولة المصرية التنمية الشاملة استقرار الوطن حفل تخريج دفعة النهوض بحياة المواطنين وعي المواطن قضية الوعي

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بيوت السويس

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