الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 6 متهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس

كفن المرغنية
كفن المرغنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خلف مسعود، إخلاء سبيل 6 متهمين في قضية تقديم الكفن وتأجيل محاكمة باقي المتهمين في القضية لـ26 ديسمبر المقبل.

وأمرت جهات التحقيق بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين بمركب نيلي يملكها المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، التي على الفور أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك فخطَفَ وآخرين معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وكشفت التحريات في واقعة «تقديم الكفن» بعين شمس، أن عائلة المتهمين قامت بتهديد عائلة المجني عليهم، وذلك عن طريق إيذاء ذويهم وقتل وحرق المركب التابع لهم، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

وذكرت جهات التحقيق في أمر إحالة المتهمين في في واقعة تقديم الكفن بعين شمس، إلى تعدي المتهمين عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

عين شمس محكمة جنايات القاهرة استعراض القوة مركب نيلي كفن عين شمس عائلة المرغني

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