«تايكو مطروح» ينظم ندوة تعريفية بمفاهيم نقل وتسويق التكنولوجيا

نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بجامعة مطروح، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة تعريفية بالقاعة الكبرى بمقر كلية السياحة والفنادق في مدينة مرسى مطروح، حاضر فيها الدكتور جلال أبو خديجة مدير المكتب، بهدف التعريف بأنشطة المكتب، وما يقدمه لخدمة الجامعة والمجتمع المطروحي.

تناولت الندوة التعريف بمفاهيم نقل وتسويق التكنولوجيا، وكذلك التعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها وأهدافها، التعرف على الخدمات التي يقدمها المكتب والمرتبطة بهذه المفاهيم.

وتهدف الندوات التي ينظمها المكتب إلى توفير فرص عمل للشباب، زيادة الوعي نحو إنشاء شركات ناشئة تخدم إقليم مطروح ككل.

جدير بالذكر أن الندوة تم تنظيمها وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من حصول جميع الحاضرين على لقاح فيروس كورونا، ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر للقاعة والتهوية الطبيعية، حفاظًا على صحة الجميع.

وكانت قد نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، في ١٩ أكتوبر ٢٠٢١، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة ندوة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حاضر فيها الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح، بحضور الدكتور محمد جابر القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، والوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

تناولت الندوة الجانب العلمي للدعوة المحمدية، وهو ما يمتاز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، حيث يمثل العلم جانبًا هامًا من جوانب تكريم الله للإنسان الذي جاء به الوحي الإلهي والرسالة المحمدية.

كما تناولت الندوة التأكيد على أن المنهج الذي جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يمثل منهجًا متكاملًا للبشرية جمعاء، يحفظ على الناس دينهم وأموالهم ودماءهم، يحترم عقولهم ويحرم أعراضهم، يضمن لهم كرامتهم، ويجعل من الاختلاف سنة كونية تشجع على التعارف، ولا تكون سببًا للاقتتال والمعارك.