شاهد إطلالات كيت ميدلتون الأكثر جرأة على الإطلاق

أظهرت كيت ميدلتون علي مر السنين أنها لا تخشى المخاطرة باختياراتها الخاصة بالأزياء، فأرتدت دوقة كامبريدج فساتين ذات فتحة تصل إلى الفخذين أو تفاصيل شفافة،

ونستعرض لكم في السطور التالية بعض من أكثر أزيائها جرأة، وفقا لموقع INSIDER .



ظهرت كيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز Heroes Sun Military لعام 2011 بفستان من المخمل بدون حمالات من Alexander McQueen.



قامت دوقة كامبريدج ببعض التغييرات الطفيفة على فستان ألكسندر ماكوين وأضافت إليه ل طبقة من القماش على الأكمام حتى لا تكون شفافة، عندما ظهرت في عام 2012 في حفل عشاء رسمي استضافه رئيس الدولة في ماليزيا.

ارتدت فستان جيني باكهام القصير عام 2014.



ارتدت ميدلتون فستان من Roland Mouret بلون كريمي لحضور حفل عشاء استضافه The Thirty Club في عام 2012، وقامت دوقة كامبريدج بإقران الفستان بكعب فضي وإكسسوارات فضية.

في العرض الأول لفيلم "Spectre" لعام 2015 ، ارتدت الدوقة فستان من Jenny Packham بأكمام شفافة.



في عام 2016 ارتدت الدوقة فستان سالوني شفاف من بعض المناطق وذو وظهر مفتوح.



حضرت ميدلتون حفل عشاء في عام 2019 مرتديةً فستان باربرا كاساسولا الأنيق المكشوف الكتفين، وقامت الدوقة بإقرانها بكعب عالٍ فضي لامع من Jimmy Choo.

ارتدت ميدلتون واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة في حفل البافتا لعام 2017، حيث سارت على السجادة الحمراء في ثوب مكشوف الكتف من ألكسندر ماكوين.

في عام 2017 ارتدت ميدلتون فستانًا مكشوفًا من ألكسندر ماكوين للاحتفال بعيد ميلاد الملكة خلال زيارة رسمية إلى ألمانيا.



ارتدت ميدلتون فستاناً أخضر زمردي اللون من جيني باكهام في حفل البافتا 2018.



في عام 2019 بدت الدوقة براقة في ثوب أبيض من ألكسندر ماكوين.



ارتدت ميدلتون فستانًا ذهبيًا ذو فتحة صدر كبيرة في العرض الأول لفيلم "نو تايم تو داي" عام 2021.