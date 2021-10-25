الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

شاهد إطلالات كيت ميدلتون الأكثر جرأة على الإطلاق

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

 أظهرت كيت ميدلتون علي مر السنين  أنها لا تخشى المخاطرة باختياراتها الخاصة بالأزياء، فأرتدت دوقة كامبريدج فساتين ذات فتحة تصل إلى الفخذين أو تفاصيل شفافة،  
 ونستعرض لكم في السطور التالية بعض من أكثر أزيائها جرأة، وفقا لموقع INSIDER .

كيت ميدلتون عام 2011.


ظهرت كيت ميدلتون في حفل توزيع جوائز Heroes Sun Military لعام 2011 بفستان من المخمل بدون حمالات من Alexander McQueen.
 

كيت ميدلتون عام 2012.

قامت دوقة كامبريدج ببعض التغييرات الطفيفة على فستان ألكسندر ماكوين وأضافت إليه ل طبقة من القماش على الأكمام حتى لا تكون شفافة، عندما ظهرت في عام 2012 في حفل عشاء رسمي استضافه رئيس الدولة في ماليزيا.

كيت ميدلتون عام 2014.

ارتدت فستان جيني باكهام القصير عام 2014.
 

كيت ميدلتون عام 2012.

ارتدت ميدلتون فستان  من Roland Mouret  بلون كريمي  لحضور حفل عشاء استضافه The Thirty Club في عام 2012، وقامت دوقة كامبريدج بإقران الفستان بكعب فضي وإكسسوارات فضية.

كيت ميدلتون عام 2015.

 

في العرض الأول لفيلم "Spectre" لعام 2015 ، ارتدت الدوقة فستان من Jenny Packham بأكمام شفافة.
 

كيت ميدلتون عام 2016.

 

في عام 2016 ارتدت الدوقة فستان سالوني شفاف من بعض المناطق وذو  وظهر مفتوح.
 

كيت ميدلتون في عام 2019.

 

حضرت ميدلتون حفل عشاء في عام 2019 مرتديةً فستان باربرا كاساسولا الأنيق المكشوف الكتفين، وقامت الدوقة بإقرانها بكعب عالٍ فضي لامع من Jimmy Choo.

 

كيت ميدلتون في عام 2017.

ارتدت ميدلتون واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة في حفل البافتا لعام 2017، حيث سارت على السجادة الحمراء في ثوب مكشوف الكتف من ألكسندر ماكوين. 

كيت ميدلتون في عام 2017.

في عام 2017 ارتدت ميدلتون فستانًا مكشوفًا من ألكسندر ماكوين للاحتفال بعيد ميلاد الملكة خلال زيارة رسمية إلى ألمانيا.

 

كيت ميدلتون عام 2018.


ارتدت ميدلتون فستاناً أخضر زمردي اللون من جيني باكهام في حفل البافتا 2018.
 

كيت ميدلتون في عام 2019.

في عام  2019  بدت الدوقة براقة في ثوب أبيض من ألكسندر ماكوين.
 

كيت ميدلتون عام 2021.

ارتدت ميدلتون فستانًا ذهبيًا ذو فتحة صدر كبيرة  في العرض الأول لفيلم "نو تايم تو داي" عام 2021.

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