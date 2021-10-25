بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بجنوب سيناء ولجنة سيدات الأعمال

توقع الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء برئاسة هشام خضير ولجنة سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة نادية أبو قرمة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقوى العاملة بالمحافظة بهدف التيسير على المتقدمين من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات لإقامة مشروعاتهم وكذلك تسهيل الاجراءات وازالة العقبات التي تواجههم للبدء فى اى مشروع ... ويشمل بروتوكول التعاون كافة مدن ومراكز المحافظة مثل الطور وأبو رديس ورأس سدر وشرم الشيخ وسانت كاترين وأبو زنيمة ودهب ونويبع وطابا وذلك تنفيذا لاتفاق التعاون المشترك المبرم بين اللجنة العامة لسيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة الدكتورة دينا ياقوت وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرممثلا فى المهندس طارق شاش.

جاء ذلك خلال اجتماع هشام خضير رئيس الغرفة ونادية ابو خرمه رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة مع مجدي الديب مسؤول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب سيناء لوضع خطة العمل المشتركة التى تتضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية وكذا التحضير لعقد ندوات تبث عن طريق الإذاعة لتعريف الجمهور عن كيفية التقدم لبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء تجارية او صناعية او خدمية والتعريف بالدور الذى تقوم به الغرفه التجارية ولجنة سيدات الاعمال بها فى هذا المجال .

كما تم مناقشة كيفية التنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في التيسير على المتقدمين لإقامة مشروعاتهم وكذلك تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي تواجههم للبدء فى أى مشروع.