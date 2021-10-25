اليمن يسجل 16 إصابة بكورونا و10 وفيات

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت، اليوم الإثنين، ارتفاعا نسبيا في الوفيات المرتبطة بالفيروس بعد أيام من انخفاضها الملحوظ مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أنها سجلت 16 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في خمس محافظات وعشر وفيات، خمس حالات منها بمحافظة حضرموت، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، مقارنة مع 16 إصابة وحالتي وفاة أمس الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة بجنوب البلاد وشرقه إلى 9694 إصابة، تعافى منها 6307 ولا تزال هناك 1537 حالة نشطة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

