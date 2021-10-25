الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطرح البيض في جميع منافذها بـ45 جنيهًا للكرتونة

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاعات الوزارة بطرح بيض المائدة في منافذ الوزارة.

وقام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج اليوم الاثنين بطرح البيض في منافذها بأسعار تراوحت من 45,46,47 جنيها لطبق البيض الأحمر والأبيض وذلك بالتعاون مع الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية وأيضا اتحاد منتجي الدواجن.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جاء ذلك نتيجة للجهود التي يبذلها السيد القصير وزير الزراعة لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة وأيضا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وسوف تستمر وزارة الزراعة طرح البيض في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق.

-الزراعة تطرح البيض جميع منافذها بــ الحكومة جنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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