حملات توعية للطلاب للوقاية من كورونا بمدارس ملوى بالمنيا

نفذت وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين، بمجلس مدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حملات لتوعية الطلاب داخل المدارس بنطاق مركز ومدينة ملوى، بتداعيات فيروس كورونا وأهمية اللقاح والنظافة داخل المدارس.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتطبيق الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

تهدف حملات التوعية إلى نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ومديريتي التربية والتعليم، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شملت الفعاليات زيارة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة ملوى.