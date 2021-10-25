كيف أصبحت سمية الخشاب من المؤثرات في فضاء السوشيال ميديا؟

أصبحت الفنانة سمية الخشاب من أهم النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي والمحافل المختلفة بشكل كوميدي تفاعل معه الجمهور وخاصة قضية تعامل المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد سولشاير مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وأنشأت الفنانة سمية الخشاب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل 6 سنوات حيث كانت الصفحة عادية للغاية في 2015، وظلت على هذه الحالة لعدة سنوات، وكانت بداية الانطلاقة مع حظر التجول بعد انتشار فيروس كورونا وظهورها وهي تتحدث عن تعلمها مهارات مثل اللغة الإنجليزية، وكانت الانطلاقة الثانية لسمية الخشاب عبر السوشيال ميديا خلال بداية العام الجاري من خلال تصويرها مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان الذي عرض خلال رمضان الماضي، وكانت شخصية "حلاوتهم" التي قدمتها سمية الخشاب ماد خصبة للانتشار والتأثير في متابعيها من خلال نشر صور من المسلسل بملابس الشخصية التي أصبحت من الشخصيات الأكثر رواجا خلال الموسم الرمضاني مع عرض المسلسل وحتى نهاية الشهر الكريم وكذلك انتشار صور مشاهد حفل الزفاف على محمد رمضان بحضور الفنان أحمد سعد.

سمية الخشاب تخضع لـ 17 جلسة تصوير منذ رمضان

بعد انتهاء شهر رمضان كانت سمية الخشاب الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا من خلال جلسات التصوير؛ فمن نهاية شهر رمضان الماضية وحتى اليوم خضعت سمية الخشاب لجلسات تصوير كثير ومختلفة خطفت بها الأنظار وأثارت الجدل وكانت الأكثر لتقديم جلسات التصوير فخلال الفترة من رمضان حتى اليوم نشرت سمية 17 جلسة تصوير مختلفة كما صورت كليب أغنية "أوعدك" مع المطرب الشعبي عمر كمال.

سمية الخشاب و سولشاير

خلال الأيام الماضية أبدت سمية الخشاب اهتمامها الكبير بكرة القدم من خلال متابعتها لنادي مانشستر وينايتد الإنجليزي واللاعب العالمي كريستيانو رونالدو والخلافات بينه وبين المدرب سولشاير وكثيرا ما علقت عليه وأنه لا يفقه في كرة القدم وأنه دائما الاضطهاد لكريستيانو رونالدو حتى خسارة الفريق أمس أمام ليفربول بخماسية نظيفة بقيادة محمد صلاح.

وعلم الدستور أنها في الفترة الأخيرة تعاقدت مع فريق سوشيال ميديا مختلف وبدأ في ترتيب بعض الأفكار كما اقترحت بعض الأفكار وبدأوا التنفيذ وتشارك بنفسها في الصفحة وتتفاعل بنفسها حتى أصبحت رقما هاما في المعادلة الصعبة.