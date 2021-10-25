روسيا تطلق خدمة توصيل الطرود عبر الروبوتات في موسكو

أطلقت مؤسسة البريد الروسية مشروعا مشتركا مع شركة "ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، لتقديم خدمة توصيل الطرود عبر الروبوتات في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت مؤسسة البريد الروسية - في بيان اليوم الاثنين - أن مؤسسة البريد قد بدأت في تسليم الطرود لعملائها في موسكو عبر روبوتات تابعة لشركة "ياندكس".

وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - نقلا عن البيان - أن شركة "ياندكس" تتعاون مع مؤسسة البريد الروسية كشريك لوجستي في المشروع، حيث تقدم روبوتات حديثة وتوفر الصيانة لها.

وأشارت إلى أنه في إطار المرحلة الأولى من المشروع سيتم توصيل وتسليم الطرود من 27 فرعا بريديا في موسكو، وستتم العملية بواسطة 36 روبوتا.

ومن المخطط أن يتم إضافة 23 فرعا جديدا إلى المشروع في غضون شهر إلى الشبكة، علما بأن التسليم يتم في نطاق 2 كيلومتر.

وتستخدم خدمة التوصيل هذه من خلال تطبيق مؤسسة البريد الروسية، وتبلغ تكلفة التوصيل "روبلا" واحدا فقط لا غير. وفي حال كان عنوان المستلم في نطاق الخدمة فسيظهر خيار استلام الطرد بواسطة روبوت في التطبيق.