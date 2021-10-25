احذر هذه الأشياء.. تعرف على الهدايا المناسبة لامرأة العقرب

تتميز امرأة برج العقرب بالعديد من الصفات، حيث يبدأ البرج من 21 أكتوبر حتي 20 نوفمبر، والكوكب المسيطر علي برج العقرب هو برج المريخ، والذي يطلق عليه كوكب الوهم والخيال والغموض، وتخبرنا جولي علي متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك والأبراج عن أبرز الهدايا المناسبة للمرأة العقرب.

أبرز الهدايا المناسبة للمرأة العقرب:

الألوان الغامقة:

تُفضل امرأة العقرب الألوان الغامقة، مثل الأسود والبني والكحلي والنبيتي، فهي ألوان تمثل لها الغموض، فهي معروفة بالغموض الشديد، فيمكنك أن تهديها فستان أو جاكت أو جيب باللون الأسود وهو أفضل الألوان بالنسبة لها.

البرفانات الهادئة

تُفضل امرأة العقرب أن تستخدم البرفانات الهادئة فهي تتماشى مع شخصيتها الغامضة، فهي تُفضل رائحة العنبر و رائحة العود من العطور الرومانسية التى تتناسب بشكل كبيير مع امرأة العقرب كهدية لها.

المجوهرات

تحب امرأة العقرب المجوهرات ، والأشياء القيمة، بسبب غموضها فهي تُفضل الأشياء القيمة من المجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة.

قصص الخيال العلمي

وبحكم أن امرأة العقرب غامضة فإنها تفضل أيضا الكتب مثل القصص الخيال العالمي، والقصص الرومانسية .

الجلد الطبيعي

تفضل أيضا امرأة العقرب ارتداء الجلد الطبيعي فيمكن أن تهديها شيء صُنع من الجلد الطبيعي، مثل حقائب اليد الجلد، أو الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي، او البوت من الجلد الطبيعي ولكن يجب أن تكون باللون الأسود.

أحذر تلك الأشياء

أحذر أن تكون الهدية باقة ورد، فهي لا تحب الورود، أو الشيكولاته ، أو الدباديب فهي بالنسبة لها أشياء لا تعنيها بالمرة ولا ضمن اهتماماتها.

تغليف الهدية لامرأة العقرب

وتغليف الهدية يكون له عامل كبير بالنسبة لامرأة برج العقرب وذلك بسبب غموضها فهي تُحب التفكير في نوع الهدية قبل الاطلاع عليها، فيجب أن تكون حريص عند تغليف الهدية وغلقها بإحكام.