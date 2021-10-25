الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علوي الباشا يدعو الدول العربية للانضمام للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

علوي الباشا
علوي الباشا

دعا النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، الدول العربية إلى الإسراع في الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى يرى عملها النور، مشددا على أنها تعد إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها  النائب علوي الباشا خلال افتتاح اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليًوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال الباشا إن تعزيز إسهام البرلمانيين في الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، مؤكداً على أن البرلمانيين العرب يمكن أن يكون لهم إسهام كبير ومهم في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المكفول لهم دستورياً وقانونياً، وكذلك دورهم السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأوضح الباشا أن تقييم حالة حقوق الإنسان يجب أن تتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها حتى تكتسب المصداقية، بعيداً عن النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه بعض الجهات في تناولها لحالة حقوق الإنسان، والذي يعتمد على تسييس هذا الملف وتوظيفه كأداة للابتزاز والضغط والتدخل غير المقبول في الشئون الداخلية للدول.

وتطرق الباشا في كلمته إلى دور المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي استحدثه البرلمان العربي كآلية عربية ذاتية مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، معرباً عن تطلع البرلمان العربي إلى أن يكون هناك تكامل فيما بين الجهود البرلمانية التي يقوم بها المرصد العربي لحقوق الإنسان تجاه هذا الملف، والجهود الحكومية التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، انطلاقاً من أن الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية هما جناحان مكملان لبعضهما البعض في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه.

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