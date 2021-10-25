قالت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الإثنين - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة .

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (YM SATURN) المالطية؛ لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وسفينتي حاويات، وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة .

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وعمليات الشحن على الأرصفة .

وعلى جانب آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يوليو الماضي حركة تداول بحمولات 3.290.568 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 304.768 حاوية مكافئة من خلال استقبال 251 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 40 سفينة حاويات بطاقة محققة 374.639 طن وعدد حاويات 35.136حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، وأيضاً عدد 6 سفن صب سائل، وسفينة رورو، وسفينة سياحية، فضلاً عن استقبال عدد 70 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يوليو عدد 108 سفن حاويات، وعدد 7 سفن بضائع عامة بطاقة محققة 2.888.328 طن وعدد حاويات 269.632 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 27.601 طن.

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد تستقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 3578 طن رخام بالميناء.

