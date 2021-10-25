استعدادات أمنية لتأمين الظهور الأول للجماهير بالمدرجات اليوم

أنهى رجال الأمن، استعدادهم؛ لتأمين انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري بحضور الجماهير بعد غياب استمر لسنوات، إذ انتشرت الخدمات الأمنية بالملاعب التي تشهد المباريات الأولى، التي تنطلق اليوم الاثنين.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية، مباريات «البنك الأهلي وطلائع الجيش، في الثالثة عصر اليوم، وديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري، في الخامسة والنصف مساءً، وفيوتشر وفاركو الساعة الثامنة مساءً».

وشكلت المجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات المقامة اليوم، في أول انطلاق للدوري المصري، وأول اختبار لحضور الجماهير مجددًا، وذلك للخروج بالمباريات لبر الأمان، والظهور في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ووضعت الأجهزة الأمنية خطة امنية محكمة لتأمين الجماهير والملاعب خلال مباريات الدورى العام بالإضافة الى وضع عدة شروط ومحظورات لدخول الجماهير الملاعب.

وقامت الأجهزة الأمنية بتجهيز قوات الشرطة لتأمين الاستاذات من الخارج حيث سيتم تكثيف التواجد الامنى فى محيط الاستادات قبل بدء المباريات بساعات، وذلك بالإضافة الى الخدمات السرية المتواجدة فى محيط الملاعب لضبط الخارجين عن القانون .

شملت الخطة الأمنية الموضوعة تكثيف الخدمات المرورية فى محيط الملاعب قبل بدأ المباراة لمنع التكدسات وتسير الحركة المرورية، وتم تزويد كافة الملاعب المصرية المستضيفة لمباريات الدورى العام ببوابات إكس راى للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى تزويد كافة مدرجات الملاعب بكاميرات مراقبة لمتابعة الحالة الأمنية داخل المدرجات وضبط أى شخص يسير الشغب .

وضعت الأجهزة الأمنية عدة اشتراطات لدخول الجماهير الملاعب، حيث تقرر من دخول الأسلحة بكافة أنواعها، كما منع دخول الليز والمواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى منع دخول الألعاب النارية بكافة أشكالها، وعصا السيلفي، والعبوات المصنوعة من الزجاج وطائرات الدوران.