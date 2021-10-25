حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

حل الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي السوداني اليوم الإثنين، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال «البرهان» إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكل «البرهان» حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان،مؤكدًا سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب.

يأتي هذا فيما قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين أنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، كما دعت المنظمة جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، انه يشعر ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم وقعت في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.