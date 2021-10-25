الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» يعقد لقاء حول الشمول المالى والخدمات التي يقدمها الجهاز

اللقاء
اللقاء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بقيادة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ندوة توعوية عن الشمول المالي والخدمات التي يقدمها الجهاز.

حضر اللقاء كل من الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، وأميرة عبد الفتاح، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، و محمد عباس، مدير ادارة التسويق والتدريب  بالجهاز، ومجموعة من عضوات فرع المجلس.

وقد تناول اللقاء، دور جهاز تنمية المشروعات فى تنمية الأسرة المصرية والشراكة مع العديد من الجهات مثل البنوك والجمعيات الأهلية النشطة.

كما تناول الحديث عن الخدمات المالية وغير المالية والمنح والقروض ودور جهاز تنمية المشروعات في الإهتمام بالمرأة والعمل على تحسين وضعها وتوفير فرص عمل لها، والتشجيع على عمل مشروعات خدمية وتجارية وزراعية علما بأن الفائدة تكون بسيطة ومتناقصة وعلى المتبقي من القرض، والمساعدة على تسويق المنتجات من المشاريع من خلال معرض الأسر المنتجة ومعرض دخول المدارس ودخول شهر رمضان الكريم.

وتطرق اللقاء للتعريف بالمستندات المطلوبة للإقراض لعمل المشروعات الصغيرة حيث لا يشترط للمشروعات متناهية الصغر غير وجود ضامن شخصى، وتواجد قاعدة بيانات للمشاريع والتشبيك مع بعض المصانع للتسهيل وتعظيم الفائدة.

التسويق عمل خلال معرض محافظة عباس تعاون

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وائل لطفي

بيوت السويس

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