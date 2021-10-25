إحالة تشكيل عصابي يسرق الهواتف المحمولة بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة تشكيل عصابي يسرق هواتف المحمول من المواطنين بالإكراه، في منطقة السيدة زينب، إلى محكمة الجنح.

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، أن المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص، خدعاه بتوفير فرصة عمل له وطلبا هاتفه لتنزيل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على الهاتف، ولاذا بالفرار، وأقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بأسلوب المغافلة، بالإضافة للواقعة محل البلاغ.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

البداية بتلقى بتلقى قسم شرطة السيدة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له، واتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.