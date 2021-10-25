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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-10-2021.. حديد عز يتجاوز 15 ألفًا للطن

الحديد
الحديد

سجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-10-2021 استقرار عند آخر سعر سجلته في الأسواق بعد ارتفاع 1000 جنيه من أرض المصنع الفترة الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم الاثنين

وتقدم "الدستور" نشرة يومية  للقراء، بمتوسط أسعار الحديد ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر.

 وقال خبراء مواد البناء، إن هناك حالة من الاستقرار اليوم في أسعار الحديد بعد أخر ارتفاع سجلته في الأسواق.

وأضاف الخبراء، أن أسعار الحديد من المتوقع أن تشهد مزيد من الارتفاعات الفتر المقبلة خاصة أن نسبة الزيادة مختلفة من شركة لأخرى.

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سعر حديد عز 

وسجل سعر حديد عز للمستهلك نحو 15.2 ألف جنيه للجرام شاملًا بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

وسجل سعر حديد بشاي 15300 جنيه للطن،  وسجلت أسعار حديد العتال 15200 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه.

وسجلت  أسعار حديد الكومي 15000 جنيه، وسجلت أسعار طن حديد الجيوشي نحو 15000 جنيه.

وسجلت أسعار حديد العشري 15200 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر حديد المعادي 15000 جنيه.

وسجلت أسعار الحديد الدخيلة نحو 15500 جنيه، وسجل سعر المراكبي 15000 جنيه، وسجلت أسعار عطية 15000 جنيه، وسجلت أسعار بيانكو 15000 جنيه للطن.

صادرات مصر من الحديد 

وكشفت تقارير رسمية، أن صادرات مصر من مواد الحديد سجلت قفزة كبيرة خلال أول 8 أشهر من 2021 لتسجل 1.097 مليار دولار مقابل 369 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 197%.

 وأفاد التقرير، أن إيطاليا تصدرت الدول المستوردة من مصر بقيمة  269.28 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر من مواد الحديد سجلت قفزة كبيرة خلال أول 8 أشهر من 2021 لتسجل 1.097 مليار دولار مقابل 369 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 197%، 

أسعار الحديد اليوم الإثنين سعر حديد عز اسعار حديد العشري سعر حديد بشاي اسعار الحديد اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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