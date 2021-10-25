الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بمركز طهطا بسوهاج

حادث تصادم بمركز
حادث تصادم بمركز طهطا

لقى طفل مصرعه بمركز طهطا وأصيب 7 آخرون، فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفٍ ومصابين على الطريق الزراعى الغربى أمام قرية بنجا دائرة مركز طهطا، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

تبين للواء ياسر أبوكريشة مأمور مركز طهطا، أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة (ر. م 24 عامًا) سائق، وحاول تفاديه سيارة قيادة (ي . م 44 عامًا) سائق، فوجىء بسيارة نصف نقل أمامه قيادة (م . أ 29 عامًا) سائق، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها.

نتج عن الحادث وفاة الطفل (م . ص 7 أعوام)، وإصابة قائد السيارة الأولى، قائد السيارة الثالثة، (م . س 12 عامًا) طالب، الطفل (د . أ 10 أعوام) تلميذ، والطفلة (ج . أ 5 أعوام)، و(م . ب 27 عامًا) عامل، والطفلة (م . أ 8 أعوام) تلميذة، من مستقلى السيارة الأولى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

الطريق الزراعي الاول تصادم مصرع مستشفيات طفل النيابة بوك إمام اصابة مستشفى مدير مكان

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