موعد عيد الحب 2021 المصري و الفلانتين داي العالمي

موعد عيد الحب ٢٠٢١ من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، وتحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ منتصف شهر أكتوبر الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الاحتفال بعيد الحب المصري والعالمي وطقوس الاحتفال به لدى الشعب المصري وأبرز رسائل الفلانتين.

موعد عيد الحب ٢٠٢١ المصري والعالمي

ويحتفل الشعب المصري بعيد الحب في 4 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي دعى إليه الكاتب الصحفي مصطفى أمين أفراد الأسرة المصرية للتجمع والاحتفال عندما كان يمشي في شوارع السيدة زينب ورأى نعش رجل مسن لا يتبعه أحد سوى 3 أشخاص ولما سأل عن صاحبه علم أنه رجل مسن تجاوز الـ 75 عاما ولا يحبه أحد حتى أبناءه لذلك دعا إلى تدشين عيدا للحب ليعبر كل شخص عن مشاعره للآخرين سواء من أفراد أسرته أو زملائه في العمل أو أصدقائه وذلك على غرار عيد الحب العالمي في 14 فبراير.

طقوس الاحتفال به لدى الشعب المصري

عادة ما يتجمع أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع المصري على مائدة الطعام للاحتفال بعيد الحب فيما يحتفل المخطوبين والمتزوجين بعيد الحب عن طريق تبادل الهدايا الرمزية والورود للتعبير عن الحب والمودة فيما يحتفل زملاء العمل بعيد الحب عن طريق تناول الحلوى داخل احتفالات داخل مؤسساتهم التي يعملون بها في حين يحتفل الشعب المصري بأكمله في بتزين الشوارع بارتداء الملابس الحمراء في حين تعرض محلات لعب الأطفال ومكتبات ألعاب ودباديب حمراء بأسعار رمزية ليتمكن كافة طوائف الشعب من تبادلها للاحتفال بعيد الحب مع من يحبونهم وذلك ليمتد شعور الحب بين الجميع سواء في العمل أو محيط الأسرة أو في الشارع أو بين الأحباب.

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أبرز رسائل التهنئة بالفلانتين

يبحث الملايين من المصريين عن موعد عيد الحب ٢٠٢١ لتبادل رسائل التهنئة عبر الهواتف المحمولة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرز تلك الرسائل " عيد حب سعيد على جميع أصحابي وأحبابي" " في غمرة الحب أرسل لكم باقات ورد بمناسبة عيد الحب".