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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد عيد الحب 2021 .. كم يوم باقي على الفلانتين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:18 م
عيد الحب
عيد الحب
نعمات مدحت
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موعد عيد الحب 2021 .. كم يوم تبقى على الفلانتين، يسأل عنها رواد التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة مع قرب عيد الحب الذي من المقرر أن يكون خلال الشهر المقبل، حيث يحتفل المصريين بعيد الحب مرتين، الأولى في شهر فبراير والثانية في شهر نوفمبر من كل عام، ويبحث المواطنين عن الهدايا والرسائل التي يجب تقديمها في عيد الحب.

موعد عيد الحب 2021 .. كم يوم تبقى على الفلانتين

يحتفل المصريين بعيد الحب الأول خلال العام الميلادي الجديد 2021 ، في يوم 14 فراير المقبل، أي أنه يتبقى ما يقرب من 24 يومًا على عيد الحب، أو عيد العاشاق ويطلق عليه "الفلانتين" ويستعد المخطوبين والأحبة لشراء الهدايا وإرسال الرسائل لهذا اليوم.

رسائل عيد الفلانتين

ويتادل الأحبة والمخطوبين والعشاق، والأقارب وجميع المواطنين في هذا اليوم رسائل منها: كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت معايا، كل سنة وأحنا مع بعض، انت عالمي كل عام وانت لي،  لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد، عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.

كما تتضمن رسائل الحب، أُرسل لك همسة حب تغني لك، مع لهفة قلبي التي تناديلك، وبعيد الحب تهنيك، كل عام وحبك الأجمل، يا منير شمعة سنيني، وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني، وأغلى الناس سميتك، وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، و برسائل عيد الحب هنيتك.

هدايا عيد الحب

تختلف هدايا عيد الحب من شخص لآخر حيث يفضل البعض قضاء هذا اليوم بدخول السينما، والبعض الآخر يقدم عزومة عشاء، بينما يفضل آخرون تقديم بوكس شيكولاتة، ويفضل أخرون تقديم ميدالية أو ساعة أو برفيوم في هذا اليوم، ومنهم من يقدم باقة ورد كهدية، تعدد في هذا اليوم شراء الهدايا واختيارها.

حفلات عيد الحب

وبعد معرفة موعد عيد الحب 2021 .. كم يوم تبقى على الفلانتين، يستعد مجموعة من الفنانين لإحياء حفل عيد الحب ومنهم المطرب علي الألفي، الذي يقدم حفلة غنائية في يوم 6 فبراير على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك احتفالا بيوم عيد الحب العالمي، يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته.

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