الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوجه بمراجعة كشوف أسماء الطلاب غير القادرين

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

وافق محافظ مطروح اللواء خالد شعيب  نزولًا على رغبات أهالي براني ودراسة الكثافة المدرسية النزول بدرجات الالتحاق بالثانوية العامة من 190 درجة إلى 189 درجة بالإضافة إلى النزول بدرجات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات إلى 140 درجة، والنزول بدرجات الالتحاق بالمدارس الثانوية  التجارية إلى 145 درجة بنين وبنات، والنزول بدرجات الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفندقية بنات إلى 155 درجة بدلًا من 170 درجة. 

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اجتماع محافظ مطروح 

وأكد محافظ مطروح على أنه يجوز التنقل  للطلاب بين الإدارات بالتعليم الفنى اذا سمحت الكثافة مشيرًا إلي أنه سيتم تحويل المدرسية الثانوية التجارية بمنطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح إلى فترتين على ان تكون الفترة الصباحية للبنات والفنرة المسائية للبنين موجها بأن يكون هناك  فترة بينية بين خروج الفتيات ودخول البنين مع التنسيق مع مديرية امن مطروح لتوفير التأمين الشرطي اللازم. 

وصدق محافظ مطروح على الأعداد التى تم  حصرها للطلاب غير القادرين من خلال مديرية التربية والتعليم موجهًا  إلى إدارة الحسابات بمراجعة كشوف أسماء الطلاب غير القادرين بكل إدارة تعليمية على حدة لمتابعة الدفع الاليكترونى عنهم. 

وناقش محافظ مطروح موقف مرتبات الميسرين والميسرات بالمدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير  لعدد 190 ميسر وميسرة وتحمل المؤسسة لمرتباتهم لمدة 4 سنوات قادمة حتى أكتوبر 2025 حيث صدق على تجديد التعاقد  السنوى مع  عدد 308 معلم  لسد العجز بالمدارس وانهاء مشكلة معلمات رياض الأطفال بالمدارس بنظام اليومية .

وأوضح أنه تيسيرًا على أولياء الأمور تم فتح قاعة رياض أطفال إضافية بمدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات لاستيعاب  مزيد من الأطفال  الراغبين في الالتحاق بها مؤكدًا على أنه جارى التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الانتهاء من تثبيت عدد 643 معلم بالتعاقد وذلك خلال فترة وجيزة. 

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اجتماع محافظ مطروح 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمناقشة  عدد من المقترحات  وحل عدد من الموضوعات الخاصة بتيسير العملية التعليمية  والتيسير على الطلاب واولياء أمورهم وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية واسماعيل جاتو مدير التعليم العام وخالد أبو زيد مدير عام الحسابات بالمحافظة. 

محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم مديرية أمن مطروح الثانوية الفنية المدارس المجتمعية

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وائل لطفي

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