الأمين العام للأمم المتحدة: الصين تُسهم في مكافحة التحديات العالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، بمناسية الذكرى الخمسين للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقديم مكان للصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إن الصين أصبحت خلال 50 عاما من عملها في الأمم المتحدة ركيزة مهمة للتعاون الدولي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الصين تسهم بقسم متزايد في مكافحة التحديات العالمية.

وقال "تتمسك كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الصين وهي النصير الثابت للتعددية، بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق مهامنا المشتركة لتعزيز السلام والسعي للنمو الثابت".

ورحب بتعهدات الصين بتخليها عن المحطات الكهربائية العاملة على الفحم، داعيا بكين إلى أن تأخذ عليها المزيد من الالتزامات المشابهة في مجال مكافحة تغير المناخ في قمة جلاسكو.

وأضاف "خلال العقود الماضية أصبحت الصين مانحا هاما للأمم المتحدة وأساسا ثابتا للتعاون الدولي. وستبقى الأمم المتحدة شريكا وثيقا لشعب وحكومة الصين.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الإثنين، أنه يجب على بلدان العالم التمسك بالتعاون والشفافية وكذلك مكافحة الحمائية وكل أنواع الهيمنة ولعبة صفرية المحصلة.

ونقلت قناة "CCTV" الصينية عن تصريح شي جين بينج، أدلى به أثناء خطابه في اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة في بكين، أن "التغييرات غير المسبوقة في العالم خلال القرون تستمر في التقدم في الوقت الحاضر".

وتابع:"يجب أن نتمسك بالاتجاه التاريخي والتعاون وتجنب دخول المواجهة ونتمسك بالشفافية والانفتاح ومبدأ الفائدة المتبادلة بدلا من لعبة صفرية المحصلة".

وواصل:"يجب أن نعارض بشدة أي أشكال من الهيمنة وسياسة القوة والأحادية والحمائية".