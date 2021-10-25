الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على وزراء من الحكومة الانتقالية بالسودان

السودان
السودان

قالت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الإثنين، إنه تم القبض على عدد من وزراء الحكومة الانتقالية، وفقًا لما نقلته فضائية “سكاي نيوز”.

أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
و جاء ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أكد الأحد، أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد "البرهان" بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان و دعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وشدد “البرهان” حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات و التحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، مجددًا التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه أشاد جيفري فليتمان، بالمجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي، فضلًا عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، مبينًا أن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، لافتًا إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

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