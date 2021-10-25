الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في اخر الليل وفي الصباح الباكرعلى كافة الأنحاء .


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية


ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 27 18
الإسكندرية 26 20
وادي النطرون 27 19
طنطا 27 18
شبين الكوم 27 18
دمنهور 26 19
بلطيم 26 19
مطروح 24 18
السلوم 25 15
سيوة 27 14
بورسعيد 27 20
دمياط 26 20
الزقازيق 26 18
المنصورة 26 18
الاسماعيلية 27 17
السويس 27 18
العريش 26 20
رفح 26 20
رأس سدر 27 19
نخل 25 13
نويبع 30 23
طابا 26 20
كاترين 24 10
الطور 27 21
شرم الشيخ 29 23
الغردقة 29 22
مرسى علم 28 22
الفيوم 28 19
بني سويف 28 19
المنيا 28 18
أسيوط 29 18
سوهاج 30 18
قنا 32 19
الأقصر 33 20
أسوان 33 21
إدفو 34 21
أبوسمبل 33 20
الوادي الجديد 31 20
شلاتين 31 20
أبو رماد 31 20
حلايب 29 21
رأس حدربة 29 21

مصر ارصاد الاسماعيلى الوادي الجديد سوهاج الاثنين الفيوم كاترين المنيا صور الطقس صورة الحرارة العريش

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وائل لطفي

بيوت السويس

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