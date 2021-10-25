الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد الجمعيات: تعاون مع التضامن لوضع استراتيجية العمل الأهلى

طلعت عبد القوى
طلعت عبد القوى

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد والمؤسسات الأهلية ستعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، وستراعي الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة  الفساد 2019-2022.

 

وأضاف فى تصريحات، أن المجتمع المدني يشارك في حياة كريمة منذ اللحظة الأولى كشريك مع الحكومة في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين في البنية الأساسية، من خلال الجمعيات التي تشارك في توفير أموال وسكن كريم من مياه الشرب والصرف الصحي والأسقف، أيضا في إقامة المدارس، مراكز الشباب، رصف الطرق، توفير الخدمات للقرى على مستوى الوطن، بالإضافة إلى توفير بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إقراض الشباب والمرأة المعيلة، إذا نحن ضمن الخطة الموضوعة في مبادرة حياة كريمة، وأيضا المجتمع الأهلي موجود في مؤسسة حياة كريمة وهي مؤسسة أهلية تدير هذه العملية أيضا.

 

أما فيما يخص أهم مميزات قانون المجتمع المدني 149 لسنة 2019، أكد رئيس اتحاد الجمعيات، أنها تتمثل فى عدد من النقاط منها: مشاركة الأجانب في الجمعيات الأهلية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، وتنشيط دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات الأهلية، والمشاركة في العمل الأهلي من خلال تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى انتخاب الاتحاد العام بأكمله من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.

 

 

وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل المدني دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع، حيث وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في عمل المشروعات.

حقوق الانسان مياه الشرب استراتيجية مياه الشرب والصرف الصحي مكافحة الفساد المجتمع المدنى التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة مبادرة حياة كريمة

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بيوت السويس

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