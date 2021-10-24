التحريات تكشف سبب إصابة سودانية في حريق شقة بفيصل

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول إصابة ربة منزل سودانية الجنسية في حريق داخل شقتها بشارع فيصل.

وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، بالإضافة إلى الإستعلام عن حالة المصابة تمهيدا لسؤالها حول تفاصيل الواقعة.

يذكر أن ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقوا إشارة من شرطة النجدة، تفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بجوار إحدى المدارس بشارع فيصل، وعلي الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية لمكان الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق، تم السيطرة علي الحريق ومحاصرته، وقد تبين إصابة قاطنة الشقة سيدة سودانية الجنسية، بحالة اختناق لكونها لم تستطيع الخروج من المكان، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل التحريات لكشف ملابسات وأسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.