«مساري» يكشف لـ«الدستور» صعوبات رحلته في الغناء

كشف المطرب العالمي «مساري» بعض الصعوبات التي واجهها خلال رحلته وقت تواجده في كندا عندما بدأ الغناء.

وقال «مساري» في تصريحات لـ«الدستور»: «عشت في كندا منذ أن كنت طفلا، لكن على الرغم من ذلك، كان البيت عندي يتحدث باللغة العربية بشكل كامل، فوالدي أصر أن يدخلني مدرسة تعمل يوم السبت وهو يوم عطلة لأتعلم اللغة العربية، حتى لا أنسى أصلي وحياتي الأساسية وطريقة القراءة والكتابة وهذا كان هاجس في قلب والدي طوال الوقت، حتى أنني أقوم بكتابة الأغاني باللغة العربية» .

وأضاف: «حاولت أن أحافظ على هويتنا العربية مهما قدمت أعمال أجنبية، فأنا مثلما ذكرت تعلمت اللغة العربية في كندا وتحديد إحدى مدارس مدينة مونتريال الكندية، حتى أنني تعلمت اللغة الفرنسية قبل الإنجليزية هناك».

وتواجد مساري مؤخرًا في الجونة لحضور فعاليات حفل افتتاح المهرجان في نسخته الخامسة، وحضر برفقة سحر خطيبته التي يعرفها منذ حوالي 10 سنوات.

وحصل مساري على جائزة أفضل بوب فيديو كليب لعام 2006 من MMVAs على أغنية «Be Easy»، ولديه الكثير من الأغاني التي حازت على المراتب الأولى في كندا، كما أن ألبوماته حققت نسبة مبيعات مهمة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا وكندا، وحصل على جائزة أفضل مغني عالمي من أصل لبناني عام 2014.