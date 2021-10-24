الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارية الجيزة» تنسق مع «التموين» لتوفير البيض بأسعار مخفضة

أسعار البيض
أسعار البيض

نسقت الغرفة التجارية بالجيزة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لطرح البيض بأسعار مخفضة داخل منافذ التوزيع المنتشرة بالمحافظة، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم التواصل مع مسئولي مديرية التموين بمحافظة الجيزة برئاسة طلعت حسن مدير المديرية، الذي أكد على بداية الطرح للبيض المخفض في منافذ التوزيع الرسمية خلال أيام، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح البيض بأسعار تبدأ من 47 جنيها للكرتونة سعر للمستهلك.

وأشاد بخطوة الحكومة متمثلة في وزارة التموين والذي يتصدي وزيرها الدكتور علي المصيلحي لاي تغيرات في الاسعار للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها البيض الذي شهد موجة غلاء خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الطلب عليه بعد دخول المدارس ، موضحا أن الدولة دائما تسعي لضبط السوق من خلال المشاركة الفعالة من خلال منافذ التوزيع الرسمية وطرح المنتجات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
 

الحكومة محافظة وزارة التموين البحر الاحمر المواطنين مستهل الاحمر استراتيجية استثمارات محافظة الجيزة التجارة الداخلية الاستثمارات المجمعات الاستهلاكية محافظات محافظات الجمهورية آية الغرفة التجارية المقرر الجمهور التواصل تموين المجمعات مسئول التعاون محمد إمبابي الفترة الحالية الحر اكتفاء ذاتي دخول المدارس المقر بالجيزة الدفع لمس دار التموين والتجارة المنتجات استراتيجي مصيلحي الغرفة التجارية بالجيزة بأسعار مخفضة إلى السلع الاستراتيجية لحكومة بمحافظة رئيس الغرفة بأسعار لمدارس الدكتور علي المصيلحي جان تواص مستوى محافظات الجمهورية لدكتور علي المصيلحي لمجمعات الاستهلاكية مستة ارتفا فروع المجمعات الاستهلاكية حجم الاستثمار محاف مديرية التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

حقيقة تجاوز عدد التوك توك لـ3 ملايين مركبة فى مصر

حقيقة اكتشاف أبو الهول جديد فى مصر

يدخن 900 حجر.. صعيدي يستعد لدخول موسوعة جينيس بأطول شيشة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال