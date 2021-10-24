«تجارية الجيزة» تنسق مع «التموين» لتوفير البيض بأسعار مخفضة

نسقت الغرفة التجارية بالجيزة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لطرح البيض بأسعار مخفضة داخل منافذ التوزيع المنتشرة بالمحافظة، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار بالأسواق.



وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم التواصل مع مسئولي مديرية التموين بمحافظة الجيزة برئاسة طلعت حسن مدير المديرية، الذي أكد على بداية الطرح للبيض المخفض في منافذ التوزيع الرسمية خلال أيام، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح البيض بأسعار تبدأ من 47 جنيها للكرتونة سعر للمستهلك.



وأشاد بخطوة الحكومة متمثلة في وزارة التموين والذي يتصدي وزيرها الدكتور علي المصيلحي لاي تغيرات في الاسعار للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها البيض الذي شهد موجة غلاء خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الطلب عليه بعد دخول المدارس ، موضحا أن الدولة دائما تسعي لضبط السوق من خلال المشاركة الفعالة من خلال منافذ التوزيع الرسمية وطرح المنتجات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

