محافظ بورسعيد ومشكاة نور يشاركان فى الاحتفال بالمولد النبوى

احتفل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتورة نور الهدى الجمَّال رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير مساء الأحد، بالمولد النبوي الشريف، بحضور فرقة الحضرة للإنشاد الديني بالمركز الثقافي أوبرا بورسعيد.

بدأ فرقة الحضرة بالإنشاد الدينى والابتهال لذكرى مولد رسول الله وتتكون الفرقة من 10 منشدين و5 موسيقيين ويذكر أنها بدأت منذ 2015 لنقل جلسة الذكر والإنشاد إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها.

تفاعل المستمعين معربين عن سعادتهم، بالإنشاد والمديح لفرقة الحضرة والتي نقلت تراث الحضرات المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية رائعة، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الغناء بالآداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الآونة الأخيرة بقوة.

تعمل مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تحت مظلة وزارة التضامن برقم إشهار 904 لسنة 2019 وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.