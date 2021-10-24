الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد ومشكاة نور يشاركان فى الاحتفال بالمولد النبوى

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

احتفل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتورة نور الهدى الجمَّال رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير مساء الأحد، بالمولد النبوي الشريف، بحضور فرقة الحضرة للإنشاد الديني بالمركز الثقافي أوبرا بورسعيد.

بدأ فرقة الحضرة بالإنشاد الدينى والابتهال لذكرى مولد رسول الله وتتكون الفرقة من 10 منشدين و5 موسيقيين ويذكر أنها بدأت منذ 2015 لنقل جلسة الذكر والإنشاد إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها.

تفاعل المستمعين معربين عن سعادتهم، بالإنشاد والمديح لفرقة الحضرة والتي نقلت تراث الحضرات المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية رائعة، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الغناء بالآداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الآونة الأخيرة بقوة.

تعمل مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تحت مظلة وزارة التضامن برقم إشهار 904 لسنة 2019 وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

محافظ بورسعيد يشاركان احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نور

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

«Egyptian king».. المصريون يحتفلون بهاتريك محمد صلاح في شباك مان يونايتد

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

ليكيب: 25% من أصوات الكرة الذهبية لم تحسم بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة