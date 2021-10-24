إحالة واقعة رصف طريق إدراسيا ببني سويف للشئون القانونية

أحال د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة سوء حالة طريق إدراسيا/ منشية الأمراء بمركز إهناسيا للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة الإدارية، خاصة أن الطريق تم رصفه منذ أيام، وقد تم رصد تلك المشكلة عن طريق شكوى بعض الأهالي بالمنطقة من سوء حالة الطريق وأن الطبقة المرصوفة خشنة ووجود بعض التلفيات بهذه الطبقة المرصوفة وعدم تنفيذ طبقة رصف ثانية.

جاء القرار بناءً عن تقرير لجنة المتابعة التي كلفها المحافظ بمعاينة الطريق مع اصطحاب المختصين للتأكد من الشكوى، وتحديد أوجه القصور التنفيذي والإداري، حيث قامت اللجنة التي أشرف عليها أشرف حماد، مدير الإدارة العامة للمتابعة بمعاينة محل الشكوى، وتبين أن طريق إدراسيا/ منشية الأمراء مدرج ضمن خطة 2019/2020.

كما يتم حاليًا رصف الطبقة الأولى (الرابطة) والتى تلاحظ للجنة وجود بعض التلفيات والعيوب بالرصف على جانبي الطريق بالمسافة التي يتم رصف الطبقة الأولى بها، ويوجد جزء من الطريق به طبقة الأساس، وتم وضع عليها (MCO) الطبقة السائلة لوضع طبقة الأسفلت الرابط عليها، وتم تنفيذ بعض أجزاء الحماية للطريق من ناحية مصرف مازورة بالأجزاء المنهارة والأجزاء الأخرى التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه ويوجد الدبش على جانب الطريق من ناحية المصرف.

وأفادت اللجنة بأنه أثناء التواجد بالموقع تم الاتصال هاتفيًا بالدكتور عبدالله أبوخضرة (مجموعة الاستشارات الهندسية)، والذي أفاد بأنه تمت معاينة الطريق الخميس الماضي الموافق 21/10/2021، وأن الطريق تحت الإنشاء وسبب التلفيات ترجع إلى أنه أثناء عملية فرد طبقة الرابطة الأسفلتية حدث عطل مفاجئ بهراس دمك الأسفلت، وأن تأخر استبدال الهراس أدي الي انخفاض درجة حرارة الخلطة الأسفلتية عن الحد المسموح به، وأن أى تلفيات بالطريق سيتم معالجتها.

وأكد د.عبدالله أبوخضرة أنه قام بإعداد تقرير عن الطريق ومخاطبة كل من رئيس الإدارة المركزية، المنطقة السادسة ببني سويف ورئيس مجلس ادارة شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق، متضمنًا أنه بمعاينة الطريق وما تم فرده من أعمال رصف تلاحظ وجود بعض القطاعات بها شروخ وعيوب بالرصف من عدم تجانس وعيوب باللحامات الطولية والعرضية بسطح الطبقة بالقطاع.

بناءً عليه تم رفض القطاع وإيقاف الأعمال فورًا لحين إزالة وإعادة رصف طبقة الرصف بالقطاع الأسفلتي المرفوض.