إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا (صور)

نظّمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، الأحد، حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية نجحت خلالها في إيقاف وإزالة 21 حالة تعد وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية قد تمكنت من تنفيذ قراري إزالة وإخلاء إداري على أملاك السكك الحديدية ضمن أعمال الموجه 18 لاسترداد حق الشعب، جاءت المخالفة الأولى محل عصير بدون ترخيص، الثانية تنفيذا قرار إخلاء إدارة لأحد المكاتب والمخازن التابعة لهيئة السكك الحديد وتسليمه الهيئة، بحضور د. رجب قياتى، ومصطفى الدبيكى نواب رئيس مدينة المنيا، ورؤساء إحياء غرب وشمال وجنوب وبنى التنظيم، وقوات مكبرة من الشرطة المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية بمراكز المنيا

أضاف أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية أنه تمت ازالة أعمال مخالفة (تعد على أراض زراعية) ١ قيراط بمساحة ٢٥ مترا بقرية بني أحمد الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

أوضح عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أنه تم إيقاف وإزالة أعمال مخالفة على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٧٥م بقرية ٨ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية بمراكز المنيا

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز حملة إزالات للتعدي على أملاك الدولة والزراعية بالتعاون مع إدارة الزراعة بمطاي وإدارة الري وإدارة الطرق وإدارة الإزالات بالمجلس بمرافقة قوة أمنية من مركز شرطة مطاي، بحضور مساعد حكمدار شمال ومأمور مركز الشرطة ورئيس مباحث مطاي وبحضور سعيد محمد والسيد هاني الخولى نائبا المركز وسكرتير الوحدة المحلية في نطاق مجلس قروي حلوة ومجلس قروي منبال.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية بمراكز المنيا

أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة (في ولاية الري والطرق)، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية بمراكز المنيا

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة بالتصدي لحالة تعدى إعادة بناء أساسات بمساحة قيراط بدون ترخيص وإزالتها بعزبة الدمرداش وكذلك إزالة أساسات لبناء منزل بلوك حجري بمساحة قيراط على أرض زراعيه بالتحرير وتم القبض على المتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بحضور خالد عبد الحليم رئيس قرية برطباط الجبل ورئيس نقطة شرطة ساقولا ومسؤولي الإزالات والتنظيم والإشغالات والقطاع الزراعي، كما تم التنبيه والتشديد على متابعة مثل هذه الحالات من القطاع الزراعي والوحدة المحلية لمنع إعادة التعدي.