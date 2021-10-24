الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح أمن دولة طوارئ، غدًا الإثنين، محاكمة يحيي حسين بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

جنح امن الدولة محاكمة متهم اخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد

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ابتذال النقاش العام

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